Mónica García entrega a Feijóo y Abascal un informe sanitario sobre Gaza del anestesista valenciano Raúl Incertis

El bronco debate político ha marcado la primera sesión de control del curso político, que también ha dejado un momento curioso, cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, ha abandonado la bancada azul del Gobierno para desplazarse al escaño de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a quienes ha entregado un documento.

Ese misterioso documento, según ha sabido EL PERIÓDICO, no era otra cosa que un informe sobre la situación sanitaria de Gaza que la líder de Más Madrid ha querido entregar personalmente a los líderes de PP y Vox. Un gesto significativo en la misma semana en que el Gobierno ha anunciado medidas y sanciones a Israel por el "genocidio" que se ha cobrado ya la vida de 65.000 gazatíes.

El informe ha sido elaborado, según trasladan desde Sanidad, por Raúl Incertis, médico anestesista español que trabajó durante cuatro meses como voluntario en el hospital Nasser de Jan Yunis, uno de los hospitales más grandes de la Franja de Gaza. Fue el propio Incertis quien pidió a la ministra que trasladara esta documentación a los dirigentes de la oposición.

Junto a este documento, Mónica García adjuntaba una carta dirigida expresamente a Feijóo y Abascal reprochando su posición ante el conflicto en Oriente Medio, donde PP y Vox han evitado definir la ofensiva israelí como un "genocidio". "Ser conservador no impide ser humano, reconocer los derechos humanos y frenar el genocidio”, rezaba esa carta.

El informe incorpora fotografías e historias clínicas de centenares de menores de edad heridos en los ataques de Israel, además del testimonio del médico sobre la hambruna y el colapso sanitario en la Franja. “No pueden seguir defendiendo a Israel después de verlo. Cuando la historia juzgue este genocidio, no podrán decir que no lo sabían”, defiende García ante los partidos de la oposición.