La Fiscalía apoya el recurso de Begoña Gómez contra la entrega de sus correos. "¿Qué estamos buscando?"

El fiscal de Madrid José Manuel San Baldomero apoya mediante un escrito de cuatro páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez contra la reclamación realizada por el juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, para que desde Moncloa se le remita "copia de los correos electrónicos recibidos y enviados" desde la cuenta asignada a Begoña Gómez desde el 11 de julio de 2018" para que sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Estamos, sin duda una decisión absolutamente desmesurada en su alcance pretendido", considera el Ministerio Público, que reprocha al titular del Juzgado de Instrucción número 41 que reclame todos los correos electrónicos enviados y recibidos a lo largo de más de siete años "sin filtro de búsqueda, o sin relación determinada a indagar; ni acotamiento temporal ninguno", a lo que se suma la falta de motivación.

Juan Carlos Peinado, juez, en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla / José Luis Roca

"¿Qué estamos buscando con la adopción de esta medida? No podemos estar de acuerdo, ya que se están vulnerando derechos fundamentales y la propia ley procesal penal" abunda el escrito, que tiene fecha del pasado martes, un día después de la presentación de los recursos por el abogado de la esposa del presidente del Gobierno.