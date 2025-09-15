González Amador pide al Supremo que incremente hasta los 300.000 euros la fianza al fiscal general por dañar su reputación

Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido el auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado --procesado por un delito de revelación de secretos que le perjudicó en la causa abierta contra él por delito fiscal-- pero únicamente en lo relativo a la fijación de una fianza de 150.000 que impuso el magistrado Ángel Hurtado para que el máximo responsable de los fiscales españoles pueda hacer frente a las responsabilidades civiles en caso de ser condenado. El empresario insiste que el daño reputacional sufrido debe compensarse con el doble, un total de 300.000 euros.

La defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso considera que los daños morales padecidos por Alberto González Amador y su entorno familiar directo --el hecho de que tanto políticos como periodistas se hayan referido a él de forma reiterada como defraudador confeso-- "se actualizan diariamente y no pueden ser valorados en un importe inferior a 300.000 euros", reza el escrito al que ha tenido acceso esta redacción.

Por otra parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que ejerce la acusación popular en esta causa, ha apelado directamente ante la Sala de lo Penal del alto tribunal la decisión de Hurtado de no suspender a García Ortiz sus funciones por entender que dicha decisión no le corresponde, al ser de carácter administrativo y existir un vacío legal.

Corregir al instructor

En su escrito, al que ha tenido acceso El PERIÓDICO, la asociación de fiscales señala que no suspender del cargo al fiscal general generaría "un agravio comparativo" con respecto a otros fiscales en su misma situación. Agrega que más allá de esta diferencia el hecho de no decretar la suspensión provisional de García Ortiz provocaría "otras tantas situaciones anómalas", como participar en los tribunales que evalúan las pruebas de ingreso en las carreras judicial y fiscal, recibir un "trato protocolario superior" al de los magistrados del Supremo o acceder al tribunal de casación "por la puerta noble".

Además, la asociación ha reiterado que suspender a García Ortiz del cargo es "imprescindible para garantizar el correcto desarrollo del proceso". En este punto, recuerda que si continuara como fiscal general durante el juicio él sería "el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes".

La asociación también ha indicado que discrepa del argumento de Hurtado de que la suspensión cautelar de García Ortiz es de naturaleza administrativa y corresponda imponerla --aunque existe un vacío legal que en principio, lo impide-- a la Inspección Fiscal.