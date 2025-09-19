Guerra en Oriente Próximo
Portugal anuncia que reconocerá el Estado de Palestina este domingo
EFE
Lisboa
El Gobierno de Portugal, liderado por el primer ministro conservador Luís Montenegro, informó este viernes de que va a reconocer el Estado de Palestina el próximo domingo.
El Ministerio de Exteriores luso realizó el anuncio en un comunicado, en el que recalcó que el reconocimiento tendrá lugar un día antes de la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina en la ONU.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un camión destroza el puente del 'escalextric' de Gandia y obliga a cortar la N-332 y el acceso a la playa
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- Cerco a un hotel indiano en València que lleva dos años abierto sin licencia
- Malestar vecinal por el cambio de placa en el Puente de la Solidaridad
- La Guardia Civil blinda Turís en la segunda noche de patrullas ciudadanas en las calles
- Tercera noche de controles vecinales en Turís contra la delicuencia
- Dos jóvenes crean una startup para solucionar la falta de conductores en la Comunidad Valenciana
- El chorro polar hará que Valencia pase del calor a las lluvias y tormentas con granizo en sólo unas horas