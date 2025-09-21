Illa avisa de que la alternativa a Sánchez es un Gobierno del PP “colonizado” por Aznar: “Son lo mismo que Vox”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estrenado este domingo la Festa de la Rosa, celebrada en Gavà, con un mensaje de respaldo inequívoco a Pedro Sánchez, presente en el acto, a quien ha pedido que siga con su "liderazgo", pues solo así, ha declarado, hay "garantía" de progreso, convivencia y prosperidad en Cataluña, pero también en España. "Son momentos de cambios, estamos en un mundo complejo, por eso es importante tener las ideas claras, ser radical en los valores y moderado en las formas", ha espetado. Y ante este escenario, en constante cambio ha puesto por delante el "progresismo" de los socialistas, que ven el "cambio" como una oportunidad, frente al "miedo" que tiene "secuestrado" a PP y Vox y que encarna la "ola reaccionaria" que busca "recortar derechos". "Son una cosa y la misma", ha añadido.

Por eso, ha pedido al presidente seguir con la misma acción de gobierno que lo llevó a la Moncloa, para seguir siendo la alternativa a los "recortes" en servicios públicos que, ha asegurado, desplegó el PP. Y en este punto se ha dirigido en especial al expresidente del Gobierno, José María Aznar: "Tus palabras y amenazas nos dan estímulo para seguir trabajando", ha deslizado, tras meses en los que el exlíder del PP ha acusado a Sánchez de valerse de "la violencia" como "último recurso" para seguir en el poder. "Lo que es terminal es el azanrismo: es terminal y perjudicial", ha zanjado.