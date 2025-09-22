"Existe un número de víctimas que se sienten desprotegidas", avisaron los jueces de Granada en enero sobre las pulseras antimaltrato

El acta elaborada por la Comisión Provincial de Coordinación sobre violencia de Género de los juzgados de Granada el pasado 19 de enero da cuenta de las incidencias que ya se detectaban entonces en relación con el funcionamiento de las pulseras de control de agresores machistas.

"Se indica por la Guardia Civil que, debido a las disfunciones en el funcionamiento técnico del dispositivo Cometa y la gestión de las incidencias por parte del Centro de Control del mismo, existe un número de víctimas que se sienten desprotegidas, comunicando de manera reiterada y manifiesta el perjuicio que le está suponiendo la asignación de dicho dispositivo", reza el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Añadía que las víctimas se estaban planteando incluso "renunciar a esa medida de protección" llegando alguna de ellas de hecho a entregar su dispositivo en sede judicial. Por su parte, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió al Ministerio de Igualdad de esta situación. Lo hizo a través de varios oficios en enero y febrero de este año que incluían las advertencias realizadas por jueces de Granada y Galicia, según ha recordado este lunes la presidenta del Observatorio, la vocal Esther Erice, por carta a la delegada del gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza.

Captado por las cámaras de tráfico

A título de ejemplo, se indica que existe un caso especialmente relevante de una víctima, con dispositivo asignado, que reside en la localidad de Padul, por el cual se instruyeron diligencias policiales en diciembre del pasado año, "demostrándose que el agresor se ha desplazado al domicilio de la víctima y ha sido captado por las cámaras de tráfico de la localidad en distintos días" sin que sonara ninguna alarma por parte del Centro de Control Cometa -- el que gestiona los avisos-- por la entrada del agresor en la denominada "zona de exclusión!. La víctima, con anterioridad ya había presentado un total de cinco denuncias por quebrantamientos de la orden de protección.

Agregaba el acta que "de la investigación de los hechos, hay pruebas suficientes de que el autor, de alguna manera, manipuló el brazalete o su dispositivo para aproximarse al domicilio de la víctima, sin que Cometa detectara la entrada en zona de exclusión".