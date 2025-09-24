Sánchez apela a la “inocencia” de su esposa y su hermano: “La verdad acabará imponiéndose”

Pedro Sánchez se ha mostrado tranquilo tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio por malversación a su esposa, Begoña Gómez, con jurado popular. "El tiempo pondrá las cosas en su sitio", aseguró esta noche en una rueda de prensa tras participar en la Asamblea General de la ONU para añadir que "defenderemos la verdad". Asumiendo así en primera persona los casos tanto contra su esposa como contra su hermano y reiterando su "inocencia". Sin entrar a descalificar el auto del juez de este miércoles, como sí han hecho otros miembros del Gobierno, Sánchez apeló a que cuando el tiempo ponga las cosas en su sitio, como confía, "y la justicia así lo dicte", tenga "la misma repercusión mediática que tiene ahora mismo todo lo que está planteando en este caso el el juez Peinado".

"La verdad acabará imponiéndose y es que mi mujer y mi hermano son inocentes", reiteró ante las preguntas de los periodistas en su comparecencia ante los medios de comunicación, en la sede de la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas, en Nueva York. Lo que no ha evitado el jefe del Ejecutivo es replicar la valoración del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró que tras el auto Sánchez no merecía ni siquiera continuar como diputado. "En democracia quien decide y elige quien es diputado y presidente del Gobierno es la gente con su voto, con él con sus insultos", recriminó.

Sin esperar ni siquiera a analizar a fondo el auto, fuentes de Moncloa se referían a “acoso” y calificaban este paso en el proceso judicial de “tremendo”. Otras fuentes del Ejecutivo elevaban el golpe para asegurar su sorpresa por el hecho de que “le sigan dejando hacer”, en una velada referencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la misma línea claman contra el “desprestigio para la justicia de este señor” y muestran su esperanza de que “le paren antes”.

Otras fuentes del Ejecutivo dejan entrever que el juez pretende con su decisión marcar agenda e influir en los tiempos políticos. Entienden que no es fortuito el hecho de producirse esta decisión coincidiendo con una rueda de prensa prevista por Pedro Sánchez desde Nueva York, como colofón a su participación en la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. “Las casualidades no existen”, aseguran para reforzar esta tesis.