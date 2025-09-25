Igualdad
La delegada contra la Violencia de Género comparece en el Congreso por las pulseras
La comparecencia se produce poco después de que el pleno de la Cámara Baja reprobase ayer y pidiese el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo
EFE
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las incidencias de las pulseras de control telemático de agresores machista.
La comparecencia se produce poco después de que el pleno de la Cámara Baja reprobase ayer y pidiese el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por este mismo asunto gracias a los votos de PP y Vox y la abstención de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria.
Martínez Perza comparece ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, es el organismo del que depende el servicio Cometa de dispositivos de control telemático de agresores con orden de alejamiento.
- Ocho agentes encubiertos, claves para tumbar el cartel del Puerto de València
- La Policía intercepta otra tonelada más de cocaína en el Puerto de València y detiene a tres narcos dentro del contenedor
- La plaza de La Rambleta llevará el nombre de Lorena Palau
- Directo: Familiares y víctimas de la dana se concentran a las puertas de las Corts y piden la dimisión de Mazón
- Cambio en la reivindicación de la Cruz gigante del Garbí
- La Policía Nacional despliega la mayor operación contra la corrupción por narcotráfico en el Puerto de València
- Lista para derribo la primera arrocería histórica de la Malva-rosa
- Iberdrola avisó a la Generalitat de que declaraba su 'situación de alerta' el día antes de la dana