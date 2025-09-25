Francia
Sarkozy, culpable de asociación de malhechores por la financiación libia de su campaña de 2007
El ex presidente francés fue absuelto de malversación de fondos públicos y de haber incumplido el código electoral
EFE
París
El ex presidente francés Nicolas Sarkozy fue declarado culpable este jueves de varios de los delitos por los que estaba acusado en relación con la financiación libia de su campaña de 2007, en particular por asociación de malhechores.
Sarkozy fue sin embargo absuelto de malversación de fondos públicos y de haber incumplido el código electoral, cargos por los que también estaba encausado. El tribunal va a indicar en los próximos minutos la pena que impone al que fue inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Policía intercepta otra tonelada más de cocaína en el Puerto de València y detiene a cuatro narcos dentro del contenedor
- Aldaia instala compuertas antirriadas en el barranco de la Saleta
- La Acadèmia Valenciana de la Llengua responde que el anuncio de Mazón para modificarla es 'un brindis al sol
- Ampliación con historia del bar de Ricard Camarena del Mercado Central
- Fallas 2026: Conoce a todas las candidatas a Fallera Mayor de València
- La Fiscalía apoya el auto de la jueza de la dana que consideraba 'erróneo' el informe de la Guardia Civil y descartaba investigar a Polo
- Ocho agentes encubiertos, claves para tumbar el cartel del Puerto de València
- El grupo Talvion promoverá más de quinientas viviendas en el área metropolitana ante la falta de suelo en València