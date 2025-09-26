El Gobierno sitúa la nueva postura del PP sobre inmigración "en contra de los derechos humanos"

Las posiciones del Gobierno y el PP sobre la inmigración son cada vez más antagónicas. En pleno choque por la acogida de menores migrantes en las comunidades autónomas, Alberto Núñez Feijóo endureció este jueves su discurso para acercarse a Vox y dar por “fracasado” lo que denominó “el modelo buenista de la integración”. "Quienes cometan delitos contra la libertad sexual o multirreincidentes en delitos serán expulsados, incluso aunque sean migrantes regulares", aseguró si gobiernan los populares. Desde el Ejecutivo han descalificado su posición como “abiertamente en contra de los derechos de la infancia y los Derechos Humanos”. Centrándose en el boicot de algunas comunidades del PP a la cogida de menores migrantes, fuentes de la Comisión Interministerial de Inmigración lo tildan como una “irresponsabilidad sin límite”.

“Lo que suena realmente racista es la negativa del PP a acoger allí donde gobierna a menores por el simple hecho de su procedencia”, sostienen las mismas fuentes. Concretamente, añaden, “por ser africanos”. En el Ejecutivo también agitan las contradicciones por la línea que ha marcado Génova, al oponerse a la modificación legislativa para el traslado de menores migrantes “hacinados” en Canarias, a pesar de cogobernar en esta comunidad autónoma. Asimismo, tildan de “desleal” que las comunidades presididas por el PP estén presentando alegaciones contra este procedimiento.

Tras su visita a Formentera para reunirse con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil junto a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, el líder de la oposición abogó por "reforzar nuestras fronteras con efectivos y planificar las llegadas según las necesidades económicas y sociales".

El titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, replicaba este viernes el discurso de Feijóo a favor de expulsar a inmigrantes que delincan, regulares o no, como “claramente xenófobo”. “Lamentablemente, el señor Feijóo es el número dos de Abascal y el PP una mera sucursal de Vox”, cargaba en declaraciones ante los medios antes de acudir a la apertura del año judicial del País Vasco.

Cuando el Gobierno pretende reactivar el trámite de la iniciativa legislativa popular para la regularización de migrantes, que en su día apoyó el PP, el choque en este asunto entre los dos principales partidos la hace inviable si no es con el concurso de la mayoría de investidura. En este contexto, el ministerio de Seguridad Social que dirige Elma Saiz prepara una ‘macrocampaña’ de publicidad para defender los beneficios de la inmigración para España y con el objetivo de combatir la desinformación y los estereotipos negativos contra las personas migrantes.

Bajo el lema ‘Migración, Fuente de Riqueza’, el Ejecutivo pretende poner en valor la inmigración que recibe España como una oportunidad de desarrollo sostenible y prosperidad, con impactos positivos económicos y sociales. “La inmigración es necesaria para la prosperidad de nuestra economía y la sostenibilidad del Estado de bienestar. El progreso económico atrae migración y la migración contribuye al progreso”, sostiene el Ejecutivo, en un momento en que los discursos políticos desde la se van endureciendo al máximo desde la ultraderecha.

“Fuente de riqueza”

Los mensajes clave que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende que se incluya en la campaña son que la “migración es una gran fuente de riqueza, y no sólo económica”; que la inmigración es “esencial para la sostenibilidad del Estado del bienestar”; que “debemos tener memoria”, porque España ha sido históricamente un país de emigrantes; que las personas que migran lo hacen en busca de proyectos de vida y hoy España es un “país de oportunidades”, y por eso atrae flujos migratorios; y que las segundas generaciones son “también ciudadanía plena y activa”.

Desde el Gobierno acusan al PP de “blanquear” a Vox en su “delirio xenófobo” de las deportaciones masivas. Algo que, aseguran, no ocurrirá y de lo que el propio PP se desmarcó, equilibrando su posición contraria tanto a las deportaciones masivas como a las “regularizaciones masivas”.