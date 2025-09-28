PP
Directo | Feijóo clausura el cónclave de barones del PP en Murcia
El partido presentará la 'Declaración de la Región de Murcia' con las conclusiones y propuestas forjadas en la cumbre del fin de semana
Redacción, agencias
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura este domingo en el Teatro Circo de Murcia, a partir de las 11.00 horas, la cumple de dirigentes 'populares' que se ha celebrado durante todo el fin de semana en la capital del Segura.
En la clausura del acto de presentación de la 'Declaración de la Región de Murcia', el líder del PP estará acompañado del presidente autonómico del partido, Fernando López Miras, y el alcalde de la ciudad, José Ballesta. Previamente, los dirigentes de los gobiernos autonómicos del Partido Popular firmarán dicha Declaración.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una trabajadora del ayuntamiento de Oliva llevaba un año cobrando sin acudir a su puesto
- Directo: la gran gala fallera en el Roig Arena elige a las 26 candidatas a fallera mayor de València 2026
- Giro en el tiempo: la Aemet activa avisos naranja por lluvias desde mañana
- Esta es la Corte de Honor de las Fallas 2026
- Tiroteo en el Xenillet de Torrent: Una riña entre niños acaba con dos disparos
- Fallas 2026: A qué hora es la elección de las cortes de honor y dónde verlo en directo
- Esta es la Corte Infantil de las Fallas 2026
- Llegaron las 26 falleras del 26