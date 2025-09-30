La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de los implicados en el atentado contra Vidal-Quadras

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Santiago Pedraz de procesar a los ocho implicados en una organización criminal que atentó contra el exvicepresidente del Parlamento Europeo y cofundador de Vox Alejo Vidal-Quadras, según ha adelantado la Ser y han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes del procedimiento. Los magistrados han desestimado los recursos que presentaron cuatro de los investigados.

Vidal-Quadras recibió un disparo en la cara junto a su domicilio, en una céntrica calle de Madrid, el 9 de noviembre de 2023. En su auto el magistrado considera que Chahinez Kadid, Karbi Ayari, Greg Oliver Higuera Marcano, Nafis Nin, Allouch Ahmed, Adrián Blanco, y Sami Bekal Bounouare -este último en paradero desconocido- constituyen un grupo organizado dedicado a cometer delitos contra la vida e integridad de las personas, motivo por el que varios de ellos son investigados también en otros países.