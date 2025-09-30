Bilbao, 30 sep (EFE).- El lehendakari, Imanol Pradales, ha considerado "preocupante y grave" la "manipulación" que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de sus palabras en defensa del euskera.

Padrales ha asegurado en Radio Popular que cuando el pasado domingo en la celebración del Alderdi Eguna dijo "Ayuso entzun, Euskadi euskaldun" (Ayuso escucha, Euskadi habla euskera), estaba haciendo "una defensa del euskera".

"Si le incomodó, lo siento, pero en política no todo vale" y lo que contestó Ayuso" (vinculando las palabras del lehendakari con amenazas que hacía el entorno de ETA) es, ha opinado Padrales, "muy triste" y le "indigna cómo se manipulan burdamente" sus palabras y "cómo se banaliza el uso de la violencia y a ETA".

"Es inaceptable y califica a la señora Ayuso", "la retrata y deja en evidencia el tipo de política que quiere hacer", ha añadido.

"Yo no voy a caer en esa trampa a pesar de la provocación", ha añadido, si bien ha advertido: "Seguiré alzando la voz a favor del euskera y de la singularidad de la identidad vasca" ante ataques que considera "preocupantes y graves".

"Por supuesto que nadie ha pedido disculpas" por esa malainterpretación de sus palabras "y esa es la desgracia", ha concluido Pradales.