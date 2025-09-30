Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pleno

La sesión de control al Gobierno en el Senado, en directo

El Ejecutivo responderá a preguntas de la oposición sobre su gestión, la financiación autonómica, la violencia machista, o los fallos en las pulseras

Imagen de archivo del Senado.

Imagen de archivo del Senado. / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Redacción

El Gobierno responde este martes en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado a preguntas de la oposición sobre su gestión, la financiación autonómica, la violencia machista, o los fallos en las pulseras que protegen a las víctimas de violencia de género.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents