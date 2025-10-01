El juez Peinado valora ofrecer a Hacienda ser acusación contra Begoña Gómez para reclamar por su presunta malversación

Una vez el pasado sábado inicio la senda que puede llevar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez ante un tribunal del jurado por malversación, el juez Juan Carlos Peinado tiene sobre la mesa una importante batería de nuevas diligencias de prueba que han sido solicitadas por las acusaciones populares en relación con la presunta labor privada que habría realizado en su labor su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. Entre ellas, la de ofrecer acciones a Hacienda, para que se persone como acusación y reclame por los perjuicios económicos ocasionados al Estado.

Concretamente, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid debe resolver si, como tal como le solicitan las acusaciones bajo la dirección letrada de Hazte Oír, ofrece o no acciones a la Abogacía del Estado, en representación de la Intervención General "para que se persone como acusación particular y actúe en defensa de los intereses patrimoniales del Estado" a fin de reclamar a la mujer de Pedro Sánchez una indemnización por daños y los perjuicios económicos "que se desprendan directamente de los actos ilícitos cometidos e investigados" en esta pieza separada. Consideran que se ha afectado gravemente al erario público.

Las acusaciones populares piden investigar el patrimonio de la asesora de Begoña Gómez / EP

En su escrito, que se extiende a lo largo de 25 páginas y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se argumenta a favor de la existencia de indicios de malversación y se solicita otra decena de diligencias de prueba, que incluyen una investigación patrimonial a la trabajadora en Moncloa.

¿Por qué debe volver a declarar Sánchez?

Además, el escrito argumenta en favor de la petición de que el presidente del Gobierno vuelva a ser llamado a declarar como testigo. Se trata de una reclamación que las acusaciones ya adelantaron el pasado sábado, cuando se celebró la vista ante Peinado para comunicar que el asunto irá por el tribunal del jurado, y que las acusaciones consideran "imprescindible"

El objetivo sería el de esclarecer el grado de "conocimiento, supervisión, consentimiento o tolerancia" que, en su doble condición de Jefe del Ejecutivo y esposo de Begoña Gómez, pudo tener Sánchez respecto de las actividades de la asistente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

"Su testimonio es esencial para determinar cuándo y cómo tuvo conocimiento de la contratación de la investigada Álvarez, el alcance real de las funciones que esta desempeñaba, y las instrucciones u omisiones de control interno que se produjeron en relación con la diferencia entre agenda pública y agenda privada", una diferencia que, según apuntan, diferenció la propia Álvarez ante el juez el pasado 10 de septiembre. La trabajadora también apuntó, en todo caso, que la labor de asistencia a la mujer del presidente del Gobierno le llevaba "las 24 horas los siete días a la semana".

Agregan que la comparecencia de Sánchez, que ya fue citado a finales de julio de 2024 y se acogió a su derecho a no declarar contra su esposa, serviría para "corroborar o desmentir las manifestaciones de las investigadas, esclarecer las eventuales órdenes o consentimientos para la utilización de personal, tiempo de trabajo, vehículos oficiales, escoltas y otros medios públicos en beneficio particular". Incluso para "acreditar el conocimiento directo que necesariamente le corresponde por su cargo y por su relación personal con la principal beneficiaria del desvío de fondos".