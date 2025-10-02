Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRIBUNALES

El juez del caso Montoro prorroga la instrucción hasta enero de 2026 para interrogar a los investigados

El magistrado Rubén Rus Vela también está a la espera de un nuevo informe de Hacienda sobre la causa

Archivo - El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en una jornada organizada por el Consejo General de Economistas (CGE), a 28 de marzo de 2025, en Madrid (España).

Archivo - El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en una jornada organizada por el Consejo General de Economistas (CGE), a 28 de marzo de 2025, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

J. G. Albalat

Madrid / Barcelona

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, ha prorrogado hasta el 26 de enero de 2026 el caso Montoro, según especiifica un auto de 26 de julio, al que ha tenido acceso esta redacción. En la resolución el instructor justifica esta decisión porque "en fechas recientes se ha comunicado la imputación a una treintena de personas, tanto físicas como jurídicas".

En este sentido, en el auto el juez recuerda que por ello "queda pendiente la práctica de las declaraciones de todos los investigados y se está pendiente de recibir un informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria", completa. El instructor también anuncia que en su juzgado ha ercibido "numerosos escritos" de personas jurídicas que pretenden constituirse como acusaciones populares.

Este es el motivo por el que el instructor ve preciso prorrogar el plazo de instrucción, "ya que de no hacerlo se estaría impidiendo a los investigados la posibilidad de solicitar la práctica de diligencias de instrucción, de la misma manera, que es previsible que, del contenido de las declaraciones pudiera derivarse la necesidad de acordar nuevas diligencias de instrucción que en este momento no pueden ser acordadas al ser ignorado el contenido de las mismas", dice la resolución.

En el procedimiento conocido como caso Montoro Rubén Rus Vela trata de determinar si los propietarios del despacho Equipo Económico, que creó en 2006 el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y del que se desligó en 2008, forman parte de una organización dirigida a "intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables".

