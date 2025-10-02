Investigación a la mujer del presidente
El juez Peinado acuerda llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular por los cinco delitos que le imputa
Acumula al procedimiento para llevar a la esposa del presidente del Gobierno ante el tribunal del jurado la pieza principal, en la que se la investiga por tráfico de influencias, corrupción entre particulares, intrusismo y apropiación indebida
El juez Peinado acuerda llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular por todos los delitos que le imputa, y no sólo el de malversación de caudales públicos. En un auto dictado este jueves al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 acumula a los trámites que inició la semana pasada para colocar a la esposa de Pedro Sánchez ante un tribunal del jurado las diligencias de la pieza principal, en la que está imputada por trafico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los planes de EE UU para España: llegarán millones de norteamericanos en los próximos tres años
- Una concejala de Moncada pasa una factura de 5.000 euros de móvil en agosto
- Comienzan los derribos de los chiringuitos de la Malva-rosa: 'Va a cambiar la imagen, pero no la esencia de la cocina
- La Guardia Civil sospecha que el cuerpo calcinado de una mujer hallado en Oliva pertenece a Bea
- Vixca, vixca, vixca': La Generalitat agita la batalla lingüística con la campaña del 9 d'Octubre
- La Guardia Civil sospecha que el cuerpo calcinado hallado en Oliva pertenece a Bea y no descarta una caída accidental
- El agua vuelve al viejo cauce del Turia
- Mapa: Consulta cuánto ha llovido en tu municipio