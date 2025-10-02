El juez Peinado acuerda llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular por los cinco delitos que le imputa

El juez Peinado acuerda llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular por todos los delitos que le imputa, y no sólo el de malversación de caudales públicos. En un auto dictado este jueves al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 acumula a los trámites que inició la semana pasada para colocar a la esposa de Pedro Sánchez ante un tribunal del jurado las diligencias de la pieza principal, en la que está imputada por trafico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo.