Bolaños eleva la presión en la causa contra Begoña Gómez: “El sistema de recursos pondrá las cosas en su sitio”

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha vuelto a cargar contra la instrucción del juez Juan Carlos Peinado que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por cinco presuntos delitos de corrupción. “Si no fuera la mujer del presidente del Gobierno no habría ni causa, ni siquiera un sindicato ultraderechista habría presentado aquella querella con recortes de prensa”, ha asegurado después de que Peinado calificase como “fundamental” el vínculo entre Pedro Sánchez y su esposa para reforzar la acusación contra ella.

El titular de Justicia ha ido un paso más allá en la presión que ejercer el Ejecutivo en la causa contra Begoña Gómez al mostrarse confiado en que “el sistema de recursos pondrá las cosas en su sitio”. La Audiencia de Madrid acumula varios recursos interpuestos por la fiscalía y la defensa, el último de ellos este mismo jueves para reclamar que se anule la pieza por malversación de caudales que Peinado ha transformado para que sea juzgada por un jurado popular.

Se fía así a la Audiencia de Madrid que se frene este caso. En una velada referencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fuentes del Ejecutivo ya manifestaban en privado su malestar porque “se le siga dejando hacer” al juez Peinado. Al mismo tiempo exhortaban el “desprestigio para la justicia de este señor” y mostraban su esperanza de que “le paren antes”. La sombra de sospecha sobre prevaricación siempre recayó sobre Peinado por miembros del Gobierno, para convertirse con el tiempo en acusación más directa.

Bolaños también ha ironizado sobre el hecho de que el juez haya incluido en su último auto un corta y pega de pasajes completos de una revista jurídica, sin citar. “Cuando leí esa parte me sorprendió porque estaba bien escrita y bien puntuada, luego lo entendí todo”, respondió a los medios de comunicación antes de participar en la clausura del DATAfórum Justicia 2025 este viernes en León.

Desde el Ejecutivo mantienen su cruzada contra el juez Juan Carlos Peinado que instruye la causa para presagiar que “tiempo pondrá las cosas en su sitio”. Para ello, se apoyan también en que todas las parejas de los presidentes del Gobierno han tenido asesores. “Lo único que cambia”, afeaba la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras el último Consejo de Ministros, “es que por primera vez se conoce el nombre de la persona y en otras épocas no era solamente una persona”.

El Gobierno mantiene su férrea defensa de la “inocencia” de Begoña Gómez y trata de seguir desmontando cada nuevo avance en la investigación. Los últimos, relacionados con el informe de la UCO sobre los correos de la asesora de Begoña Gómez, en los que se desprende que mantuvo informada a la Universidad Complutense de las conversaciones con distintas empresas colaboradoras en su cátedra, y el de la Intervención General del Estado (IGAE) donde se cuestiona que los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, al que Begoña Gómez recomendó, incurrieron en fraude de ley.