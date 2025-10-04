En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara
Presidente de la Junta en dos legislaturas y senador, el líder socialista se encuentra ingresado en Badajoz
Guillermo Fernández Vara (Olivenza, Badajoz, 6 de octubre de 1958), presidente de la Junta de Extremadura entre 2007 y 2011, y posteriormente entre 2015 y 2023, se encuentra ingresado en estado crítico en Badajoz a causa de una larga enfermedad contra la que lleva luchando desde que se le diagnosticó en 2023.
Existe inquietud en el círculo más próximo de sus allegados y de la familia socialista, que conocen desde hace días la gravedad de su estado.
Guillermo Fernández Vara ha sido diputado en la Asamblea de Extremadura entre 2003 y 2024 con varios cargos en la Junta de Extremadura desde 1995 (director general de Salud Pública y Consumo, consejero de Bienestar Social, consejero de Sanidad y presidente de la Junta de Extremadura). Además, es vicepresidente segundo del Senado desde 2023 y Secretario de Política Autonómica de PSOE.
- La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: 'Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado
- Otra concejala de Moncada pasó 500 euros de móvil de su viaje en Argentina
- Las llamas devoran una antigua fábrica dedicada a piezas de automoción en Bonrepòs
- La senderista que halló el cadáver calcinado en Oliva: 'Desde el principio sospechamos que era Bea
- Catorce heridos, tres graves, en un virulento incendio en un edificio de la playa de Gandia
- Gan Pampols va al choque con Baldoví: 'Falló la autoprotección porque faltó información
- Muere el actor Javier Manrique a los 56 años
- Las nuevas arrocerías de la Malva-rosa: 'Mucho cristal', más comensales y terraza en altura con vistas al Mediterráneo