Fallece Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha afirmado que con el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, una persona que dedicó toda su vida a servir a su tierra, "se va un pedazo de nuestra historia" reciente.

El que fuera secretario general del PSOE de Extremadura durante 16 años y presidente de la Junta de Extremadura a lo largo de tres mandatos ha fallecido este domingo, después de que en 2023 le fuera diagnosticado un tumor en el estómago. "Su pérdida duele profundamente a toda la familia socialista", ha expuesto el líder socialista en su cuenta oficial de X.

Gallardo, quien recogió el testigo de la Secretaría General del PSOE extremeño en marzo de 2024 de manos de Fernández Vara, ha resaltado el legado de éste, quien dejó "una Extremadura mejor" a la que encontró.