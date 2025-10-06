Investigación a la mujer del presidente
La Abogacía del Estado solicita sacar del caso Begoña al delegado del Gobierno en Madrid por "absoluta ausencia de indicios"
Los servicios jurídicos del Estado representan a Francisco Martín, imputado en la pieza por malversación relacionada con la asistente de la esposa de Sánchez en Moncloa
La Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la pieza abierta por presunta malversación en el caso contra Begoña Gómez, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado el sobreseimiento de las actuaciones "dada la inexistencia de delito en los hechos indagados y la absoluta ausencia de indicios de participación" de este alto cargo. En esta pieza se investiga un posible uso para actividades privadas de la esposa de Pedro Sánchez de su asistente en Moncloa.
"Cualquier supuesta apariencia inicial de irregularidad ha quedado desmentida con la documentación obrante en la causa y con la doctrina sentada por el Tribunal Supremo sobre estos mismos hechos", continúa el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Suscríbete para seguir leyendo
- La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: 'Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado
- Centenario del Himno de la Comunitat Valenciana: 'Es el Himno más bonito del mundo
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
- Inicio de las reservas del Imserso 2025-26: Precios, destinos y todas las novedades
- Nuevas lluvias y chubascos amenazan el 9 d'Octubre
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Una nueva oleada de chubascos regresa este lunes a València