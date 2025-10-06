REGISTRO DE OBJETORES
Ayuso, sobre el registro de objetores al aborto: "Estigmatizar a un profesional no es propio de una democracia liberal"
La presidenta madrileña se tomará su tiempo para contestar la carta de Pedro Sánchez "para ser certera"
Víctor Rodríguez
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado hoy que no dará una respuesta inmediata al requerimiento realizado por el presidente del Gobierno a cuatro comunidades autónomas, Madrid entre ellas, en el que las impele a crear el registro de profesionales sanitarios objetores a practicar abortos a que obliga la Ley 27201, reformada en 2023. "Ya veremos lo que le voy a ir contestando", ha asegurado en un acto en Leganés a preguntas de la prensa. "Para una carta que escribe me tomaré con tiempo la respuesta para ser certera", ha despachado.
Ayuso ha manifestado, no obstante , su oposición a la medida en términos inequívocos. "Obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer no parece propio de una democracia liberal, del mismo modo que no se persigue a nadie por abortar o por no hacerlo", ha apuntado.
- La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: 'Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado
- Centenario del Himno de la Comunitat Valenciana: 'Es el Himno más bonito del mundo
- El subdirector de Emergencias al inicio del Cecopi del 29-O: 'Tenemos entrándonos por l'Albufera intensidades muy altas otra vez y un desembalse previsto
- Nuevo temporal a la vista: ¿dónde lloverá más durante el 9 d'Octubre?
- Aemet confirma «lluvias intensas» y chubascos a partir de este jueves, festividad del Nou d'Octubre
- Inicio de las reservas del Imserso 2025-26: Precios, destinos y todas las novedades
- Nuevas lluvias y chubascos amenazan el 9 d'Octubre
- Una nueva oleada de chubascos regresa este lunes a València