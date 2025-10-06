El PP pide a Sánchez explicaciones sobre la "caja B" del PSOE pero evita convocarle en el Senado

El Partido Popular (PP) considera de la máxima gravedad el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido el pasado viernes, que demuestra que tanto el exministro José Luis Ábalos, ahora expulsado del PSOE y diputado del Grupo Mixto, como su íntimo colaborador Koldo García, recibieron sobres con dinero en efectivo (decenas de miles de euros) por parte del partido en la sede central del mismo en la calle Ferraz de Madrid.

Este lunes, después de la reunión ordinaria del comité de dirección del primer partido de la oposición, presidido por Alberto Núñez Feijóo, la vicesecretaria de regeneración institucional de los populares, Cuca Gamarra, aseguró de manera tajante que "esa foto del sobre con el puño [el que figura en el logotipo socialista] no es un bulo de la fachosfera, ni una inventada", espetó la antigua número dos de Génova, aludiendo inequívocamente a expresiones empleadas por Pedro Sánchez para defenderse del escándalo.

Gamarra reclamó una comparecencia urgente del presidente del Gobierno para que "explique lo que sabe", de lo que los populares consideran ya una "caja B" en el PSOE, mientras que los socialistas siguen negando que pueda hablarse de financiación irregular del partido, una tesis que consideran incluso reforzada tras el informe de la unidad de élite de la Benemérita. Preguntada por el formato de esa comparecencia, y sobre si los populares aprovecharían su mayoría absoluta en el Senado para llevar a Sánchez a la comisión de investigación que tiene lugar en la Cámara alta, Gamarra rebajó notablemente las expectativas, e incluso dijo que podría tratarse de una simple rueda de prensa en La Moncloa, o incluso en la propia Ferraz. La vicesecretaria popular recordó que fue allí donde Sánchez habló por primera vez el pasado 12 de junio, tras el demoledor informe de la UCO que le obligó a cesar a su hasta entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, hoy en prisión preventiva en la cárcel madrileña de Soto del Real.

"Tiene que comparecer ante los españoles"

Para Gamarra, el informe de marras de la UCO eleva "de manera contundente" y "con pruebas", las "sospechas sobre la financiación irregular del Partido Socialista". Y por eso "lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno es comparecer ante todos los españoles, y eso es lo que le pedimos". Mientras tanto, y como la propia vicesecretaria popular anunció en su comparecencia, el PP llamará en la comisión de investigación en el Senado -por la que recientemente desfiló, por ejemplo, la presidenta de Navarra, María Chivite- a cuatro personas relacionadas con las finanzas del PSOE.

En concreto, a los dos últimos gerentes del partido, Mariano Moreno Pavón y Ana María Fuentes, y a las dos secretarias que están vinculadas de alguna forma con la entrega de esos sobres, Celia Rodríguez y Covadonga Sampedro. "Las mismas que no querían tener tanto dinero en el cajón, tendrán que dar explicaciones de para qué guardaban ese dinero, de para quién guardaban ese dinero y cuál era el origen del mismo", aseveró Gamarra con respecto a las dos últimas. Que el PSOE mantuviera a Fuentes en su día en el mismo puesto, después de la profunda renovación de su Ejecutiva federal tras la abrupta salida de Cerdán, ya provocó una amplia polémica en su momento, aunque el partido siempre defendió tanto su honradez como su ejecutoria. "Lleva las cuentas del partido como las de una empresa cotizada", llegaron a trasladar en aquella ocasión fuentes de la dirección socialista.

Como siempre que se refiere a este u otros escándalos que salpican al Ejecutivo, el PP considera que es condición suficiente para que el presidente presentase su dimisión o, al menos, convocase elecciones, como le volvió a pedir Gamarra. Al margen de eso, la vicesecretaria popular recordó a los socios de Sánchez, tanto al de coalición, Sumar, y más en concreto a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como a los parlamentarios, que antes del verano, tras el informe sobre Cerdán, apuntaron a la posible existencia de una trama de financiación irregular como una línea roja que no podrían aceptar. "Se lo hemos escuchado a la propia vicepresidenta, Yolanda Díaz, a todos y cada uno de los partidos que apoyan al Gobierno, del primero al último ¿y qué ha pasado estas últimas setenta y dos horas? También el silencio, y ese silencio les convierte en cómplices y en responsbales por omisión", advirtió la dirigente popular. El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, sin ir más lejos, le pidió a Sánchez en una tensa sesión de control antes de las vacaciones de verano que jurase que "esta no es la Gürtel del PSOE".

El PP reclama también los "estractos bancarios" que justifiquen los pagos realizados en metálico a Abalos y Koldo, que el exministro ha justificado como meros gastos de representación que en una época, según su versión, se hacían en efectivo. Gamarra concluyó que "los mismos que iban con él en las primarias" después "se enriquecían en pena pandemia a través de mordidas". Y que eran los mismos que decidían "la licitación de obra pública en nuestro país", en alusión al papel de Ábalos como titular de la cartera de Transportes entre 2018 y 2021.