Nuevo discurso
Feijóo presentará su plan de inmigración en Barcelona la próxima semana
Feijóo plantea visados para migrantes que tengan en cuenta el "conocimiento de nuestra cultura"
Gisela Boada
Barcelona
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desplegará todas las propuestas del plan de inmigración del partido la semana que viene en Barcelona, según han explicado fuentes del partido a EL PERIÓDICO. Este plan sigue la línea de la "Declaración de Murcia", firmada hace dos semanas por los presidentes autonómicos del PP, que marca un claro endurecimiento del discurso migratorio del principal partido de la oposición. En este contexto, Feijóo ha propuesto un sistema de visados por puntos, un modelo inspirado en los de países como Reino Unido, Canadá y Australia, que pondría énfasis en la integración cultural y social de los inmigrantes.
