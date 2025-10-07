El TC empieza a tramitar el amparo de Puigdemont aunque no se espera que se resuelva antes de 2026

El pleno del Tribunal Constitucional ha dado este martes el pistoletazo de salida a la tramitación de los recursos de amparo presentados por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarles la amnistía al delito de malversación por el que están procesados en rebeldía.

La admisión a trámite, a la que se han opuesto los magistrados de sensibilidad conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías, se basa en que en las impugnaciones concurre "una especial trascendencia constitucional porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales", ha informado la corte de garantías.

Como estaba previsto, lo que ha rechazado el pleno es el levantamiento de la orden de detención que tienen pendiente, si vuelven a España, al no apreciar la urgencia argumentada para acordarlo sin escuchar a las partes. El pleno del TC ha abierto una pieza separada, como ya hizo con la petición del presidente de ERC, Oriol Junqueras, que lo reclamaba para que se le levantara la inhabilitación que aún cumple.

En el Constitucional sostienen que las recusaciones que tanto Puigdemont como Comín interpusieron contra los magistrados de sensibilidad conservadora José María Macías, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo hará imposible que los amparos se resuelvan antes de final de año, porque la tramitación mínima de estas impugnaciones supone un par de meses, por lo que ya se descarta que puedan ser resueltos antes de 2026.

Las recusaciones, presentada en un primer momento por Puigdemont y a la que se sumó en el último momento Toni Comín, fueron rechazadas de plano en el anterior pleno del Constitucional, puesto que se basaba en argumentos descartados por el Constitucional, al versar sobre su ideología o amistades.

El retraso en la admisión a trámite de los recursos de los procesados en rebeldía arrastra también los amparos de los condenados por malversación, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los 'exconsellers' Raül Romeva y Dolors Bassa, pese a que sus impugnaciones se admitieron a trámite el pasado mes de febrero. La razón es que al versar todos sobre la negativa del Supremo a aplicar la amnistía a la malversación del 'procés', su resolución debe ir pareja.