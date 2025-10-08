Turismo
El Gobierno creará un observatorio para monitorizar la vivienda turística y frenar la gentrificación
La gentrificación afecta al 27% de los vecinos de ciudades turísticas, según ha denunciado el jefe del Ejecutivo, para reclamar un modelo de turismo más sostenible
El Gobierno pondrá en marcha un Observatorio de la Vivienda Turística con el objetivo de identificar las zonas más tensionadas. Un “atlas” barrio a barrio para monitorizar su expansión, según ha anunciado Pedro Sánchez este miércoles en Cáceres durante la presentación de la Estrategia España Turismo 2030. El jefe del Ejecutivo ha advertido sobre el riesgo de “morir de éxito” ante los buenos datos del turismo y para ello ha recetado combinar la actividad turística con un modelo sostenible. Principalmente, en lo que se refiere al efecto de la gentrificación, con la expulsión de vecinos por la conversión de vivienda en pisos turísticos.
La gentrificación afecta al 27% de los vecinos de ciudades turísticas, según denunció Sánchez, para concluir que el “turismo no puede vaciar los barrios de vecinos”. El primer paso para tomar medidas adaptadas a cada lugar serán los trabajos del Observatorio de la Vivienda Turística, que dependerá de la secretaría de Estado de Turismo. Se sumarán así a la ofensiva del Gobierno que ya tiene en marcha, con iniciativas como la prohibición de que portales como Airbnb, Booking o Tripadvisor puedan incluir anuncios de pisos turísticos ilegales.
Sánchez ha puesto el foco en el impacto de los pisos turísticos sobre el derecho a la vivienda digna para avanzar que se seguirá avanzando en su ordenación, con especial atención a las zonas con más concentración. De entre los 53.000 pisos turísticos irregulares detectados en España, el 77% se ubican en Andalucía (16.740), Canarias (8.698), Catalunya (7.729) y Comunitat Valenciana (7.499).
Según los datos del ministerio de Vivienda, Sevilla, Marbella y Barcelona, con 2.289, 1.802 y 1.564 pisos, respectivamente, son las ciudades con más pisos turísticos ilegales. A estas tres ciudades le siguen otros grandes centros turísticos como son Málaga (1.471), Madrid (1.257) o Benalmádena (926), Adeje (765), Valencia (731) o Torrevieja (700), así como Fuengirola (686), San Bartolomé de Tirajana (637), Mijas (631), Granada (620), Denia (538), Puerto de la Cruz (531) y Alicante (528).
