ASAMBLEA DE MADRID
Ayuso cierra la puerta a elaborar un registro de objetores al aborto: "No voy a hacer una lista negra de médicos nunca"
La presidenta madrileña cita la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos para justificar su negativa a obligar a los profesionales sanitarios sobre su ideología o creencias
Víctor Rodríguez
La polémica sobre la creación de un registro de profesionales sanitarios que rechazan practicar abortos ha emergido hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Tras la carta enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a tres comunidades autónomas, la de Madrid entre ellas, instando a la creación de este registro en tres meses, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cerrado la puerta a su elaboración. "No voy a hacer la lista negra de médicos nunca. Nunca", ha enfatizado en respuesta a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.
Ayuso ha citado la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos, para mostrar su rechazo a una medida que, entiende, obliga a los profesionales a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Incluso se ha referido al Corán en su intervención, momento en que ha aprovechado para interpelar a Bergerot. Pregunte "a sus amigos de Hamás", le ha dicho, qué opinan del aborto, de la homosexualidad o de la transexualidad.
La presidenta madrileña ha insistido en que en la Comunidad de Madrid no se va a "señalar a nadie" por abortar "pero tampoco a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo". Y ha lamentado el número de interrupciones voluntarias del embarazo que se practican en el país. "Cada año se aborta en España a 106.000 personas", ha señalado. En diez años, ha dicho, el número asciende a un millón, lo que ha considerado "un fracaso como sociedad" que en la mayoría de los casos, ha afirmado, se podrían evitar.
"¿Le parecen poco?", ha preguntado a la portavoz de Más Madrid, "¿los multiplicamos?, ¿quieren más?". "No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo", ha insistido. "¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", ha terminado diciendo.
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- Imserso: Todos los destinos aún con plazas disponibles para los valencianos
- El circuito Ricardo Tormo, trasladado a la capital
- Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales
- Amparo Climent, directora de 'Pasionaria': 'Dolores Ibárruri era comunista y católica; su fe coexistía con su ideología
- Cuántos días van a durar las alertas por lluvias en Valencia y dónde las activa la Aemet
- Un juzgado archiva una denuncia contra el excomisionado José María Ángel: 'La falsedad documental prescribió hace 30 años
- El ayuntamiento suspende la Procesión Cívica en València ante la alerta naranja