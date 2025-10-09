El PP exige a Bolaños que explique si la fiscal de Madrid dio a Begoña Gómez "pautas para que no la pillasen"

El PP exigió este jueves la comparecencia "inmediata" del ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que explique por qué la 'número dos' del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "tenía anotado en su agenda el nombre de Begoña Gómez", mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y si acaso es que le dio "pautas para que no la pillasen".

El PP hace referencia a un post-it encontrado durante el registro realizado por la Guardia Civil al despacho de la jefa provincial de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, en el curso de las investigaciones por el delito de revelación del secretos que ha sentado en el banquillo al fiscal general. En dicha nota aparecía el nombre de la mujer del presidente del Gobierno y un restaurante: "Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernandez", ponía literalmente.

Fuentes del la Fiscalía consultadas por El Periódico de Catalunya han manifestado que ya durante la instrucción del procedimiento Rodríguez explicó que esta anotación responde a que se interesó por una posible causa contra Begoña -que no se abrió hasta un mes después- al conocer una información alusiva a ello sobre ello en la prensa. En cianto al otro apunte, tiene que ver con la causa abierta por el incendio de un restaurante en esta plaza de Madrid.

"Hoy medios de comunicación están señalando que la UCO ha descubierto anotaciones de la mano derecha de García Ortiz sobre Begoña Gómez. La misma fiscal que, junto con su jefe, hoy procesado, se atrevió a bromear con añadir un poco de cianuro a la nota de prensa de la Fiscalía contra un particular", aseguraron fuentes del PP .

Esto significa, argumenta el partido, que mientras García Ortiz "se encaminaba hacia el banquillo de los acusados en el Supremo, su subordinada pudo mantener contactos con Begoña Gómez... un mes antes de su imputación". "De confirmarse este hecho, estaríamos ante un nuevo y preocupante episodio de la degradación ética y democrática a la que está sometiendo Pedro Sánchez a nuestro país".

Por ello, exigieron la comparecencia "inmediata" de Bolaños para que explique si esta fiscal conocía las investigaciones sobre Gómez, si recibió "órdenes de su superior para informar a la mujer del presidente del Gobierno sobre estas investigaciones", si compartió con ella "información confidencial" o "le dio pautas para que no la pillasen", y si esas anotaciones explican "la insistencia de la Fiscalía por cerrar este caso".

"Son demasiadas preguntas que el Gobierno debe responder", remacharon estas fuentes del PP. "Ya sabemos que, con Sánchez, la Fiscalía se dedica a perseguir a adversarios políticos. Ahora, queremos confirmar si también está para ayudar a tapar los delitos de la mujer del presidente del Gobierno. España necesita recuperar la confianza en el Estado de derecho y que el gobierno deje de manosear las instituciones", concluyeron.