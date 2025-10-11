Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el próximo lunes en Egipto al acto de la firma del acuerdo para el fin de la guerra en Gaza en el que participarán también Estados Unidos, los principales países árabes y algunos europeos, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.

Sánchez ha sido invitado al acto por el Gobierno de Egipto, anfitrión de este acto, según han explicado las mismas fuentes.

Está previsto que a la firma del próximo lunes asista también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha impulsado el acuerdo entre Israel y el grupo islamista Hamás, según confirmó él mismo hace dos días.

De acuerdo con el medio digital estadounidense Axios, Trump planea una especie de cumbre sobre Gaza en Egipto, con el objetivo de supervisar la reconstrucción del enclave palestino, coordinar la asistencia internacional y crear mecanismos de monitoreo para garantizar que se cumplan los compromisos del alto el fuego.

El pasado jueves Sánchez celebró el acuerdo entre Israel y Hamás para Gaza y confió en que "sea el comienzo de una paz justa y duradera".

"Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza, pero también con justicia y con memoria para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás", añadió.

El jefe del Ejecutivo español volverá a Egipto después de haber participado en ese país en varias reuniones internacionales que se han convocado desde el inicio del conflicto.

Durante este tiempo, Sánchez siempre ha defendido la solución de los dos Estados y reconoció a Palestina el año pasado, un reconocimiento al que se sumaron países como Francia y Reino Unido el pasado mes de septiembre durante la conferencia internacional que se celebró en Nueva York coincidiendo con el inicio del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

La posición de Sánchez en este conflicto y su decisión de impulsar medidas como el embargo de armas a Israel ha provocado duros choques con el Gobierno del país hebreo.