La Fiesta Nacional, en directo | Última hora del desfile del 12 de octubre en Madrid

¿Hay que cambiar la manera de celebrar la Fiesta Nacional del 12-O?

El Gobierno español decretó el 12 de octubre como Día de la Fiesta Nacional en 1892, cuando se celebraron los 400 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Aunque al principio el Ejército no tuvo tanto peso en la celebración, con los años y, sobre todo, durante la dictadura de Franco, el desfile militar fue convirtiéndose en el eje vertebrador de la jornada. ¿Es el momento de cambiar la fecha? ¿Deberían ir ganando espacio otros sectores de la sociedad en detrimento del Ejército? ¿Tendría que rotar el acto por toda España y no celebrarse siempre en Madrid? Varios expertos analizan estas cuestiones y, en resumen, viene espóiler, opinan que hay que empezar a hacer cambios para actualizar la manera de celebrarlo si se quiere llegar a toda la sociedad y no solo a los ciudadanos que se sienten representados por los militares y el Rey.

Este domingo, de nuevo, Felipe VI preside el desfile en el centro de Madrid, al que asisten las principales autoridades del Estado. Las ausencias suelen ser sonoras, sobre todo las de los presidentes autonómicos. El representante de la Generalitat de Catalunya estuvo 14 años sin acudir hasta el año pasado, cuando Salvador Illa (PSC) volvió a asistir. Tras la parada militar, el jefe del Estado ofrece una recepción a más de mil invitados en el Palacio Real, donde está representada toda la sociedad y se hacen gestos con grupos de personas que han sido protagonistas el año anterior por alguna razón. En esta ocasión, por un motivo triste: el jefe del Estado ha invitado a los alcaldes de la zona cero de la dana de València.

