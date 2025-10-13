Abascal acusa a Sánchez de intentar "secuestrar a la Corona y utilizarla contra España"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está intentando secuestrar a la Corona y utilizarla contra España".

Santiago Abascal, que ha comparecido en una rueda de prensa en la sede nacional de su partido, ha hecho esta afirmación al ser preguntado por la presencia del jefe del Estado en la reciente apertura del año judicial y por la ausencia de felicitación de la Casa Real a la opositora venezolana María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz.

Tras afirmar que lamenta esa ausencia de felicitación, Abascal ha opinado que esta es "una demostración más de que el Gobierno está asaltando todas las instituciones, las instituciones judiciales, las instituciones parlamentarias" y también está intentando "esconderse detrás de la Corona y haciendo que no responda a su papel institucional".

Con el fondo de una fotografía de su presencia en el desfile del 12 de octubre entre el público en lugar de en la tribuna de autoridades, el presidente de Vox ha arrancado la rueda de prensa con ataques al presidente del Gobierno, que "sigue contaminando todas las instituciones para blanquear su corrupción", y a la vez al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, del que ha opinado que "se ha debido dar un golpe en la cabeza".

Especialmente dolido se ha mostrado Abascal con Feijóo porque "se atreva", ha subrayado, a comparar su ausencia en la tribuna de autoridades del desfile y en la recepción de los reyes por el 12 de octubre con la de EH Bildu.

Al respecto, se ha declarado "perplejo" y "muy sorprendido", entre otras razones porque, a su juicio, su ausencia de ayer es "lo mismo que el señor Feijóo dijo que iba a hacer él: no acudir a ningún acto institucional en el que coincidiera con Sánchez".

Respecto a las presencias de líderes de Vox en los actos de este domingo, Abascal ha explicado que a los presidentes de los parlamentos de Castilla y León y Baleares él mismo les dijo que le parecía bien que acudieran en función de sus cargos institucionales, mientras que del portavoz de su formación en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha preferido no pronunciarse.

Además, ha contado que este domingo estuvo todo el día "en la calle con los españoles", algo que considera que no pueden hacer ni Sánchez ni Feijóo, que habló con "miles" de personas y que solo uno le hizo un reproche por su ausencia en la tribuna de autoridades del desfile, y fue una persona que estaba "beoda".

El líder de Vox ha señalado además el "problema de credibilidad" de Núñez Feijóo, que ahora endurece sus propuestas en materia de inmigración "pese a haber pactado acuerdos migratorios con el Gobierno en numerosas ocasiones" o "dice que va a acabar con toda la legislación ideológica de la izquierda" cuando "en las comunidades autónomas donde gobiernan mantienen esa legislación".