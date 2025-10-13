Fiscalía Europea rechaza investigar otro contrato del empresario recomendado por Begoña dada la "madurez procesal" que ya tiene la causa del juez Peinado

La Fiscalía Europea, que investiga dos contratos obtenidos por el empresario que fue recomendado por Begoña Gómez desde su cátedra en la Universidad Complutense, Juan Carlos Barrabés, rechaza hacerse cargo de un tercer expediente a petición de la defensa de éste, aludiendo además a la "madurez procesal" que ya ha alcanzado la investigación que realiza el juez Juan Carlos Peinado sobre varios contratos sobre los que se le investiga.

Barrabés solicitaba, en concreto, que los fiscales europeos ejercieran el derecho de avocación (asumieran) ahora uno de los expedientes adjudicados a la empresa Innova para un servicio a Pymes.

"Cualquier ejercicio del referido derecho de avocación como que se plantea, en vez de lograr el cumplimiento de los fines legítimos de la administración de justicia, por el contrario, lo que provocaría sería una importante dilación en tramitación, y una evidente distorsión en la causa", responden los fiscales delegados Laura Pellón, Antonio Zárate y Luis Miguel Jiménez Crespo en un oficio con fecha del pasado 7 de octubre al que ha tenido acceso El PERIÓDICO.

La petición se refería al expediente adjudicado al organismo público Red.es, de pendiente del Ministerio de Transformación Digital 044/20-ED, sobre un servicio de oficina Acelera Pyme-Servicio de apoyo a las pequeñas empresas, por 2,14 millones de euros. Para financiarlo se habría contado con fondos europeos, que es lo que determina que un contrato sea competencia del órgano europeo, pero desde la Fiscalía responden que lo avanzado de la investigación del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid lo desaconseja en este momento.

Juan Carlos Peinado y Juan Carlos Barrabés / Nacho García

Investigación avanzada

"Es claro y notorio que, por una parte, la autoridad nacional ha venido adoptando numerosas diligencias de investigación y, por otra, que el estado actual del procedimiento que se sigue ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, conclusa la investigación y habiéndose dictado el auto de adecuación a los trámites del procedimiento del jurado, no hacen que resulte procedente plantear el ejercicio del derecho de avocación en las presentes actuaciones", continúan los fiscales europeos.

Agregan los Fiscales europeos que la avocación que pretende Barrabés tendría además una "evidente afectación del derecho de defensa de los demás investigados --entre los que se encuentra la esposa del presidente del Gobierno-- al derecho a la tutela judicial efectiva", algo que no es querido ni buscado por el legislador y que "resultaría contraria al principio de cooperación leal" entre administraciones. Igualmente, reprocha a la defensa del empresario que no hubiera realizado esta petición con anterioridad, teniendo además en cuenta que el secreto sobre la parte investigada por el órgano europeo se levantó hace cinco meses.

Peinado mantiene la competencia en la investigación relativa a cuatro contratos adjudicados a la empresa de Barrabés Innova Next, y otros tres al Ayuntamiento de Madrid, si bien ninguno de ellos se corresponde directamente con la recomendación realizada en las cartas suscritas por Gómez, ya que estas adjudicaciones concretas son competencia de la Fiscalía Europea.

La Fiscalía Europea, por su parte, realiza su investigación sobre la UTE entre Innova Next la sociedad The Valley para la ejecución de un Servicio de Formación para el empleo en la economía juvenil, por 3 y 2,8 millones respectivamente. También se le adjudicó a la empresa de Barrabés un servicio de formación para las personas desempleadas en la economía digital por 4,4 millones. Ambos fueron financiados con fondos de la UE.

En su oficio, la Fiscalía europea recuerda que sus integrantes "tienen, por regla general, prioridad sobre las investigaciones de las autoridades nacionales que afectan a delitos contra los intereses financieros de la Unión". Sin embargo, añade que "esta competencia prioritaria no equivale a una competencia exclusiva" de modo que "cuando la Fiscalía europea decida no ejercer el derecho de avocación los hechos podrán seguir siendo investigados por las autoridades nacionales". El contrato con las Pymes, por lo tanto, seguirá siendo investigado por Peinado.