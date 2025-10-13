Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oriente Próximo

Llegan a Madrid los últimos cinco españoles de las flotillas humanitarias a Gaza

Entre los activistas se encuentra Reyes Rigo, que formaba parte de la primera misión, la Flotilla Global Sumud

La diputada de Más Madrid Jimena González, a su llegada a Barajas.

La diputada de Más Madrid Jimena González, a su llegada a Barajas. / EP

EFE

Madrid

Los cinco últimos miembros españoles de las flotillas humanitarias rumbo a Gaza interceptadas este mes por Israel que permanecían en este país han llegado en la mañana de este lunes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Catar, a donde fueron llevados desde Jordania.

El grupo de activistas ha llegado poco antes de las 9:00 horas y entre ellos se encontraba Reyes Rigo, que formaba parte de la primera misión, la Flotilla Global Sumud, y que quedó detenida acusada de morder a una funcionaria de la cárcel de Keziot, pero llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser deportada a España a cambio del pago de una multa de cerca de 2.600 euros.

Los demás españoles que han llegado este lunes a España formaban parte de la segunda misión, interceptada el día 8, la Flotilla Libertad-Thousands Madleens.

Han sido recibidos con aplausos por un grupo de personas que portaban banderas de Palestina y una pancarta pidiendo el fin de la ocupación y el "genocidio" en Gaza, entre los que se encontraban compañeros suyos de la primera flotilla, como la coordinadora de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, que fue compañera de la mallorquina Reyes Rigo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents