El Poder Judicial ordena abrir expediente al juez Eloy Velasco por desconsideración hacia Irene Montero al llamarla "cajera"

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes, con el voto de calidad de su presidenta, Isabel Perelló, ordenar al promotor de la Acción Disciplinaria que abra un expediente disciplinario al magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por una falta grave de desconsideración hacia la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad Irene Montero.

El motivo del expediente son las manifestaciones que el juez realizó el 13 de noviembre de 2024 en un foro de debate en el dijo: “De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar que es consentir, a un jurista que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es consentimiento. Y el expreso y el consentimiento tácito y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás”.

El promotor había resuelto archivar la diligencia informativa incoada a raíz de las quejas recibidas por las declaraciones del magistrado, al considerar que esas manifestaciones carecen de relevancia disciplinaria porque fueron realizadas en un foro de debate, y, por tanto, al margen de la actuación judicial.

También argumentaba que en ellas abordó un tema de actualidad, como era "el consentimiento sobre el cual, desde determinados sectores, se venía polemizando en torno a las interpretaciones que el colectivo judicial hace de este concepto jurídico en el desempeño de su función jurisdiccional.

Señalaba que las palabras de Velasco tampoco encajaban en la conducta prevista en el artículo 417.2 de la ley orgánica del poder judicial -dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición-, ya que no consta que el magistrado hiciese invocación expresa de su condición para formular su crítica, y menos que, a tal efecto, se sirviese de la misma.

La Comisión Permanente no comparte los argumentos del Promotor, por lo que ha acordado ordenarle la incoación de expediente disciplinario al magistrado. La decisión se ha adoptado por mayoría, con el voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; y han anunciado la formulación de voto particular los vocales Pilar Jiménez Bados, José Eduardo Martínez Mediavilla, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal.