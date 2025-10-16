Caso Koldo
Feijóo, tras el “estupor” de que Ábalos siga de diputado: “Seguimos sorprendidos de que no haya nadie que retire la confianza de una vez al Gobierno”
“Vivimos con un presidente rodeado absolutamente de corrupción", apuntó el presidente del Partido Popular a su llegada a un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se refirió este jueves al “natural estupor” que proclamó el juez Leopoldo Puente ante la continuidad de José Luis Ábalos como diputado en el Congreso.
Pero, antes de acudir a un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, expresó que de lo que realmente “seguimos sorprendidos que no hay a nadie que retire la confianza de una vez al Gobierno”.
Feijóo unió el comentario del juez del Tribunal Supremo con la sensación que, dijo, “la inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor de ver como las tres personas que encumbraron a Sánchez” uno compareció ayer en el Supremo (José Luis Ábalos), otro lo hará esta mañana (por Koldo García) y un tercero “está en la cárcel”, en alusión a Santos Cerdán.
“Y contrastar esto”, apostilló Feijóo, con lo que dijo Pedro Sánchez en el pleno de Congreso al afirmar que el suyo es uno de los “gobiernos más decentes” de Europa, eso sí “causa estupor”, remarcó el presidente del PP.
“Vivimos con un presidente rodeado absolutamente de corrupción y seguimos sorprendidos de que que no hay a nadie que retire la confianza, de una vez, al Gobierno” que encabeza Pedro Sánchez, remachó Feijóo.
