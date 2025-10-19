Las inundaciones causan el 20% de los fallecidos por fenómenos meteorológicos en España

Las inundaciones son, tras las olas de calor y según datos oficiales, el segundo fenómeno natural que mayor mortalidad causa en España, donde se calcula que algo menos de 3 millones de personas viven en zonas inundables: muchas no lo saben y sufren las consecuencias por sorpresa.

Desde principios de siglo, los fenómenos meteorológicos que más víctimas mortales ocasionan son las altas temperaturas (28 %), seguidas de inundaciones (20 %) y temporales marítimos (17 %), según un informe de Protección Civil.

Medio millón de personas vive en zonas de riesgo

Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) confirman que casi 473.000 personas viven en las zonas con mayor riesgo de inundación -las que estadísticamente se inundan una vez cada 10 años- aunque este análisis se limita a las cuencas intercomunitarias: si se añaden las demás, la cifra puede alcanzar las 700.000 personas. Sumando la población que reside en zonas con menor peligro, el dato aumenta hasta unos 2,7 millones de personas.

Estadísticas ¿engañosas?

La directiva de inundaciones fija tres escenarios de probabilidad del desastre en función del tiempo que transcurre entre una inundación y otra: 10, 100 y 500 años; sin embargo, las estadísticas no suponen una garantía, como explica el subdirector general de Protección de Aguas y Gestión de Riesgos del MITECO, Francisco Javier Sánchez Martínez, pues el riesgo real sigue siendo imprevisible.

"Uno puede pensar que si su vivienda se inundó hace 100 años no ocurrirá de nuevo en este siglo, pero eso al final se vuelve contra nosotros" porque el mismo sitio "puede inundarse tres o cuatro veces en un año" con independencia de la estadística.

Menos casas en zonas inundables

El Gobierno inició en marzo los trámites legales para endurecer los permisos de construcción en zonas inundables mediante un decreto-ley y una Ley de medidas urbanísticas urgentes. La nueva normativa afecta a zonas fluviales y costeras y se basa en tres puntos: prohibir o limitar la edificación en estas áreas, aplicar medidas para el refuerzo de la seguridad en los que ya existen y reforzar la concienciación ciudadana sobre los riesgos que implica residir en ellas.

La huella de la dana

Las provincias con mayor superficie y riesgo, según el Ministerio del Interior, son Zaragoza, Huesca, Teruel, Navarra, La Rioja, Burgos, Soria, Lérida, Álava y Córdoba. Sin embargo, la provincia de Valencia, aunque no aparece entre las diez de mayor riesgo, ha sufrido las inundaciones más devastadoras de los últimos tiempos en el país. La dana dejó 229 fallecidos y cerca de un centenar de poblaciones anegadas o afectadas en mayor o menor grado por el temporal.

Otras provincias que se incluyen en esta lista son Pontevedra o Málaga, que también han sufrido importantes inundaciones.

Consecuencias

Julio Barea, responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace, resume la causa principal de estos desastres: "hemos construido sobre zonas inundables al invadir zonas de cauce" y esto, "desgraciadamente, tiene sus consecuencias".

Un antiguo refrán advierte de que el agua siempre encuentra su cauce pero no es rara la imprudencia al construir cerca de barrancos o arroyos secos, en teoría seguros por la sequía de años, que se convierten en trampas mortales cuando regresan las precipitaciones fuertes en un corto espacio de tiempo.