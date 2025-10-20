Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP: "España cuenta con dos grandes capitales europeas: Madrid y Barcelona"

"Sin Madrid y Barcelona, nuestra liga de fútbol sería un desastre". Con este símil deportivo, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha querido poner en valor la convivencia y la colaboración entre las dos "grandes capitales europeas", a las que ha definido como "dos motores" fundamentales para el desarrollo del país.

Nadal ha hecho estas declaraciones durante el #afterwork organizado por EL PERIÓDICO este lunes en el Recinte Modernista de Sant Pau, en Barcelona. En conversación con Albert Sáez, director del diario y director general de Contenidos de Prensa Ibérica, el dirigente popular ha defendido que no se debe contraponer una ciudad a la otra, sino que ha pedido cambiar la mirada y fomentar la cooperación. Por eso, ha insistido en que esta realidad, acentuada por el hecho de estar gobernadas por partidos distintos -PP y PSOE-, representa una ventaja competitiva que España debe saber aprovechar. "Usemos esta pequeña rivalidad para mejorar", ha apuntado, al tiempo que reconocía que "cierto pique es bueno", siempre que se traduzca en estímulos positivos para la innovación, la inversión y el desarrollo económico.

Nombrado en el cargo hace poco más de un mes y, por tanto, estrenándose en Cataluña en esta cita, Nadal ha reconocido que siempre ha visto esta comunidad autónoma como "un puente de España con Europa", con una "capacidad de innovación alta". Por eso, se ha dirigido al president Salvador Illa, que suele contraponer su modelo económico al de Isabel Díaz Ayuso, para pedirle que no cree "debates falsos" y rivalidad entre ambas ciudades. Pero desde Barcelona también ha lanzado un mensaje al Gobierno, al que ha pedido que la reforma del sistema de financiación se haga de forma "equilibrada" y "justa", empezando por cambiar la "regla del gasto española" y partiendo siempre de un consenso entre todos los partidos. "Hay que cambiar la arquitectura porque se ha quedado vieja y desfasada", ha advertido Nadal.

El debate económico ha servido para abordar las diferencias territoriales en materia de financiación autonómica, un asunto que está en el centro de la agenda política. Algunos partidos catalanes reclaman que el futuro modelo tenga en cuenta el diferencial de precios entre comunidades autónomas, es decir, las distintas realidades en el coste de la vida y de los servicios públicos. Por ello, pese a la insistencia del director en aclarar si esta debe ser o no un criterio a introducir en el futuro modelo, Nadal ha evitado ahondar en la cuestión, pero ha reconocido que debe existir un debate sobre si Cataluña está "infrafinanciada". Eso sí, ha asegurado que los gobiernos en esta comunidad autónoma no siempre han actuado dando respuesta a las "necesidades del gasto", sino que, a veces, ha habido "posiciones ideológicas".

En un momento en que Alberto Núñez Feijóo ha depositado en él la confianza para sacar adelante un programa económico que se anunciará en próximamente, Nadal ha desplegado las líneas maestras de una política económica que, a su juicio y tras haber sido secretario de Estado de Presupuestos y Gastos de Mariano Rajoy entre 2016 y 2018, servirían para mejorar lo que considera uno de los principales problemas del país: la poca productividad. Mejora eso, poniendo el acento a la adaptación de los procesos, a las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, permitiría avanzar en los retos que tiene el país por delante. Empezando por la vivienda.

Y en este punto, Sáez ha puesto encima de la mesa un dato relevante: un 91% de los españoles, según el Observatorio Social de la Vivienda en España de Prensa Ibérica y Banco Santander, pide un Pacto de Estado para dar respuesta a la emergencia habitacional. ¿Es viable? Nadal ha asegurado que el PP, principal partido del país, no se cierra ello siempre y cuando la negociación sea entre iguales, PP y PSOE. "Hay que negociar de buena fe, vienen a nosotros cuando ven que no lo pueden sacar con sus socios", ha reprochado el popular, que sí ha puesto como línea roja, por ejemplo, avalar una intervención en el mercado del alquiler. No se reúnen ahora las condiciones para esta mesa.