Una jueza abre causa a Cerdán por "faltar a la verdad" en el Senado sobre su relación con Koldo

Sus manifestaciones se habrán "desviado" de la "realidad material" a la vista de los informes de la Guardia Civil

El secretario de Organización del PSOE y diputado, Santos Cerdán, en el Congreso de los Diputados, el pasado 27 de mayo de 2025.

Cristina Gallardo

Madrid

La jueza de instrucción número 24 de Madrid, Lidia María Paloma Montaño, ha admitido a trámite una querella por falso testimonio que la organización Hazte Oír presentó contra el que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán por haber presuntamente "faltado sustancialmente a la verdad" sobre su relación con el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, en la comisión de investigación del Senado.

Según el auto de apertura formal de la investigación al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, existen indicios "de que hay desviación clara entre la narración del compareciente, y la realidad material por la que fue interrogado" por los senadores que resultaría "patente y manifiesta a la vista del contenido del informe elaborado por la Guardia Civil" sobre sus contactos con Koldo.

