En el BOE
El Gobierno declara la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Lugar de Memoria Democrática
Este inmueble, que fue convertido en Dirección General de Seguridad durante el franquismo, desempeñó un "papel central en la represión política y social"
EFE
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la decisión del gobierno de declarar la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática.
Este inmueble, que fue convertido en Dirección General de Seguridad durante el franquismo, desempeñó un "papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura", señala el BOE.
El ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, en una declaración remitida a los medios, considera una "magnífica noticia" la declaración de este edificio como Lugar de Memoria Democrática, porque en este lugar, recalca, "hubo torturas y personas que perdieron la vida por defender el regreso de la democracia".
- Hallan muerto dentro de un contenedor de basuras al exmarido de la alcaldesa de Almassora
- La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
- La jueza de la dana afirma que los barrancos Horteta y Gallego ya provocaron 'muertes por ahogamiento' antes del Cecopi
- Dolor en Patraix por el fallecimiento de la fallera mayor del 50A de la falla Humanista Mariner
- La venta de entradas de la Oreja de Van Gogh en el Roig Arena se retrasa