Estados Unidos
Trump critica de nuevo a España por no aumentar el gasto en defensa: "No juega en equipo"
En una intervención junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el mandatario, dice que el líder de la Alianza "va a tener que hablar con España"
EFE
Washington
El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a España de no "jugar en equipo" por ser la excepción a la hora de comprometerse a dedicar el 5 % de su PIB al gasto de defensa, lo que sí hacen el resto de miembros de OTAN.
En una intervención en el Despacho Oval junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump, dijo que el líder de la Alianza "va a tener que hablar con España", pero confió en que el aumento del compromiso español es algo que Rutte "puede resolver fácilmente".
