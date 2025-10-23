Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Koldo

Ábalos pide al Supremo que se expulse al PP y Vox como acusaciones populares del caso Koldo

El escrito que firma su nuevo abogado, el exfiscal Carlos Bautista, defiende que no existe "ningún obstáculo constitucional" para adoptar esta medida

El diputado José Luis Ábalos, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España).

El diputado José Luis Ábalos, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Madrid

El exministro José Luis Ábalos, investigado por integrar presuntamente una trama de adjudicaciones ilegales que anidó en el ministerio de Transportes durante su mandato, ha pedido al magistrado Leopoldo Puente que acuerde la expulsión de los partidos políticos personados en el procedimiento, entre los que se encuentran PP y Vox.

El su escrito, el primero que firma su nuevo abogado, el exfiscal Carlos Bautista, se argumenta que la misión encomendada a los partidos según el artículo 6 de la constitución, cuestiona su legitimación en el uso de la acción popular. "Si la trascendencia política de las funciones de los partidos impulsa al constituyente a darles el más alto relieve jurídico y a someter su ejercicio y efectos a normas jurídico-públicas, dichas funciones son públicas, no simplemente privadas, y se concretan en diversas facultades que el ordenamiento jurídico asigna a los partidos", argumenta en su escrito.

Noticias relacionadas y más

En consecuencia, esta función pública asimilaría los partidos a los órganos de poder político a efectos de la limitación del ejercicio de la acción popular. Por todo ello considera que "ningún obstáculo constitucional existe para que se expulse a los partidos políticos personados en la causa, precisamente porque el ejercicio de sus funciones constitucionalmente asignadas, que conlleva ciertos privilegios, comporta, igualmente, determinadas limitaciones que no son aplicables al resto de entidades públicas y privadas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hallan en Manises un año después los restos de Javi, el hombre desaparecido por la dana en Pedralba
  2. Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna
  3. Luz verde para construir dos torres para uso hotelero y oficinas junto al Nuevo Mestalla
  4. El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
  5. Sagunto y Puerto de Sagunto: No. Canet d'En Berenguer, sí
  6. Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse
  7. La prensa internacional sitúa a València en el centro de la 'turismofobia
  8. Familias de los desparecidos de la dana: "Es una buena noticia que hayan encontrado a Javi, nunca hemos perdido la esperanza"

Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia

Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia

Ábalos pide al Supremo que se expulse al PP y Vox como acusaciones populares del caso Koldo

Ábalos pide al Supremo que se expulse al PP y Vox como acusaciones populares del caso Koldo

Crean brazos robóticos que se gestionan a distancia y permiten avances en telemedicina

Crean brazos robóticos que se gestionan a distancia y permiten avances en telemedicina

Confirmado: el cadáver hallado sepultado en barro en Manises es el de Javi, el desaparecido de la dana en Pedralba

Confirmado: el cadáver hallado sepultado en barro en Manises es el de Javi, el desaparecido de la dana en Pedralba

Benetússer celebra el Día de las Bibliotecas con cuentacuentos, sorteo de libros y un homenaje a Maria Beneyto

Benetússer celebra el Día de las Bibliotecas con cuentacuentos, sorteo de libros y un homenaje a Maria Beneyto

Queràmic abre su primera tienda en Valencia e implanta su innovador método QueEasy para la venta de baños

Queràmic abre su primera tienda en Valencia e implanta su innovador método QueEasy para la venta de baños

Las obras de rehabilitación integral del Ayuntamiento de Xàtiva ya tienen empresa adjudicataria

Las obras de rehabilitación integral del Ayuntamiento de Xàtiva ya tienen empresa adjudicataria

El PSPV de la Vall achaca el retraso en la apertura del hospital de Ontinyent a la falta de contratación de sanitarios

El PSPV de la Vall achaca el retraso en la apertura del hospital de Ontinyent a la falta de contratación de sanitarios
Tracking Pixel Contents