Aragón
Azcón pide a Abascal "cabeza fría" en las decisiones e insiste en que "el escenario" es aprobar los presupuestos de Aragón
El presidente de Aragón muestra independencia para tomar sus decisiones y desvincula un hipotético adelanto electoral de la situación en Extremadura: "Tomamos nuestras propias decisiones"
Sergio H. Valgañón
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, sigue descartando el adelanto electoral en la comunidad y confía en sacar adelante los presupuestos. "El escenario" del popular es que las cuentas de 2026 se aprueben, pero carga de responsabilidad a Vox. Azcón ha reclamado "cabeza fría" a Santiago Abascal, líder de la ultraderecha, que tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sopesa no apoyar a Azcón en una nueva investidura.
El jefe del Ejecutivo autonómico ha censurado las palabras de la dirección nacional de Vox, al que ve actuando "con visceralidad" y al que ha pedido "reflexionar más antes de hacer determinadas declaraciones". Azcón ha redoblado su ataque a Abascal y se ha preguntado que "si se tuviera que volver a elegir un presidente de Aragón, ¿Vox va a apoyar a Pilar Alegría?". El jefe de la DGA ha mencionado los resultados de las encuestas y ha dejado claro que la única opción para la presidencia autonómica es "que gobierne el PSOE y Pilar Alegría o gobierne el PP y Jorge Azcón". "¿Vox no va a apoyar al candidato del PP cuando toque volver a llamar a los aragoneses a las urnas?", ha lanzado el presidente.
Lo que no ha aclarado el líder popular es cuándo van a tener que volver los aragoneses a vivir unas elecciones. "Mi escenario es aprobar un presupuesto y el debate es por qué Vox no quiere aprobar unas cuentas que son buenas para los aragoneses", ha insistido Azcón, que ha vuelto a destacar las mejoras presupuestarioas para sanidad, educación y servicios sociales. El presiente aragonés ha pedido "recapacitar" a la ultraderecha sobre su toma de decisiones, especialmente toda esta polémica ligada al cese de Marcos Francoy, el asesor que hacía "declaraciones racistas y fascistas" en redes sociales.
- Hallan en Manises un año después los restos de Javi, el hombre desaparecido por la dana en Pedralba
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna
- La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
- Luz verde para construir dos torres para uso hotelero y oficinas junto al Nuevo Mestalla
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Sagunto y Puerto de Sagunto: No. Canet d'En Berenguer, sí
- Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse
- De antigua nave abandonada a boutique gastronómica en Torrent