Rueda de prensa en Bruselas
Feijóo pide a Guardiola y Azcón que busquen la "estabilidad política y económica" de Extremadura y Aragón
El líder de la oposición asegura que la decisión sobre el futuro de las legislaturas autonómicas solo corresponde a los presidentes
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se pronunció este jueves desde Bruselas, en una rueda de prensa en la sede del Partido Popular Europeo (EPP), sobre la posibilidad de que se adelanten las elecciones en Extremadura y Aragón, donde gobiernan los populares María Guardiola y Jorge Azcón, ante la falta de acuerdo presupuestario en ambos territorios debido a un distanciamiento cada vez mayor con Vox. Recordando su larga experiencia como presidente de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022, el líder de la oposición aseguró que únicamente corresponde a Guardiola y Azcón la decisión sobre si "interrumpir" o no la legislatura autonómica, que en principio termina en 2027, y les reclamó a ambos que tomen la decisión buscando la "estabilidad política y económica" de ambas comunidades autónomas.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan en Manises un año después los restos de Javi, el hombre desaparecido por la dana en Pedralba
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna
- Luz verde para construir dos torres para uso hotelero y oficinas junto al Nuevo Mestalla
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Sagunto y Puerto de Sagunto: No. Canet d'En Berenguer, sí
- Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse
- La prensa internacional sitúa a València en el centro de la 'turismofobia
- Familias de los desparecidos de la dana: "Es una buena noticia que hayan encontrado a Javi, nunca hemos perdido la esperanza"