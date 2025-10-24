Última hora
Óbito
Muere a los 81 años la periodista y exdiputada socialista Anna Balletbó
Estuvo en el Congreso desde 1979 y fue reelegida en 1982, 1986, 1989, 1993 y 1996
EFE
Barcelona
La periodista y exdiputada en el Congreso por el PSC Anna Balletbò ha fallecido este viernes a los 81 años de edad, han informado a EFE fuentes socialistas.
Balletbò, licenciada en Ciencias de la Educación, Historia y Ciencias de la Información, fue diputada desde 1979, reelegida en 1982, 1986, 1989, 1993 y 1996.
Fue miembro del Consejo de Administración de RTVE entre 2000 y 2007, profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona y en la actualidad era presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme.
- La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
- Argüeso, exsecretario autonómico, se revuelve contra la Generalitat y el director general de Medio Natural por 'no tener diligencia' el día de la dana
- Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia
- De antigua nave abandonada a boutique gastronómica en Torrent
- Luz verde para construir dos torres para uso hotelero y oficinas junto al Nuevo Mestalla
- El cantante de Zoo regresa para denunciar la gestión de la dana
- Antonio Tejero sigue en estado crítico en un hospital privado de Valencia
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna
EEUU anuncia que ha matado a otros seis tripulantes de una presunta "narcolancha" en un nuevo ataque en el Caribe
Grupo La Plana presenta un Plan de Acción Climática con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2040
Un proyecto de Grupo La Plana
OUIGO presenta “El verdadero tren de la bruja”: el viaje más escalofriante del año como plan perfecto para disfrutar este Halloween
Un proyecto de OUIGO.