PP
Directo | Feijóo protagoniza un mitin en Zaragoza por el Día del Afiliado del PP de Aragón
En el evento, que se celebra cada año, intervendrá también el presidente del Gobierno de Aragón y del PP regional, Jorge Azcón, junto a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca; el presidente provincial del PP de Teruel, Joaquín Juste; el presidente provincial del PP de Huesca, Gerardo Oliván; y el presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma
EP
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizará un mitin este sábado, 25 de octubre, en el Parque de Atracciones de Zaragoza con motivo del Día del Afiliado del PP Aragón, han informado a Europa Press fuentes de este partido.
En el evento, que se celebra cada año, intervendrá también el presidente del Gobierno de Aragón y del PP regional, Jorge Azcón, junto a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca; el presidente provincial del PP de Teruel, Joaquín Juste; el presidente provincial del PP de Huesca, Gerardo Oliván; y el presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma.
El Parque de Atracciones se abrirá para los afiliados a las 10.30 horas, a lo que seguirá una degustación de longaniza a las 10.45 horas, el acto central comenzará a las 12.00 horas y a las 14.00 habrá una comida de hermandad con paella, amenizada con jotas, sorteo de regalos y torneo de guiñote.
La entrada, imprescindible para acceder al recinto, es gratuita para los afiliados, con comida cuesta 15 euros y con comida y pulsera para visitar el Parque de Atracciones, 20 euros.
- La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
- Antonio Tejero sigue en estado crítico en un hospital privado de Valencia
- Cortes de tráfico durante la Media Maratón en València
- De antigua nave abandonada a boutique gastronómica en Torrent
- La búsqueda del desaparecido de Montserrat se centra a 30 kilómetros del último lugar donde fue visto
- Estos son los 75 edificios emblemáticos de València que abren sus puertas en el festival Open House
- Una telonera de izquierdas para presentar el proyecto político de Vicent Mompó
- Juzgan al autor de un tiroteo en la puerta de un casal fallero de Sueca