Turull pide a los cargos de Junts estar "preparados": "Vienen momentos complicados"

"Tenemos que estar preparados porque vienen momentos complicados". Es el aviso que ha lanzado el secretario general de Junts, Jordi Turull, durante la convención municipalista del partido celebrada este sábado para poner en marcha la maquinaria de las próximas elecciones municipales. Turull se ha pronunciado así a las puertas de la cumbre que la formación celebrará en Perpinyà para decidir si retira -y cómo- su apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso. El posconvergente no ha hecho ninguna referencia explícita a la situación, pero sí ha reconocido un "contexto extraordinariamente difícil" y con "muchas amenazas al frente".

Detrás de este discurso se puede leer entre líneas un mensaje de cara a la decisión que la formación tomará y comunicará el próximo lunes en relación con el PSOE, pero también ante el auge de Aliança Catalana que pronostican las encuestas. Con este escenario, Turull se ha comprometido con sus alcaldes y cargos municipales a actuar contra la multirreincidencia, las okupaciones o "los fraudes en el padrón", y ha presentado a Junts como el partido de la "centralidad" y las "soluciones" frente ha dicho, "los del postureo" y los que "quieren incendiarlo todo".

"El país no se puede permitir esa política que opta por la resignación, por dejarse llevar, por la inercia (...) ni tampoco se puede permitir que al frente de los ayuntamientos haya fuerzas políticas que se recrean en el problema, que los avivan, que alimentan la división, el odio y ciertos valores", ha remachado, en una referencia velada al proyecto liderado por Sílvia Orriols.

El dirigente posconvergente también ha aprovechado el encuentro para reivindicar el papel de los alcaldes de Junts. Según Turull, es "gracias" a ellos que se está debatiendo sobre estos asuntos, y ha celebrado que hayan insistido en "poner encima de la mesa la necesidad de actuar en cuestiones tan trascendentes". "Son muchas las amenazas y los retos que tenemos que afrontar, pero nos habéis enseñado que no podemos rehuir ninguno", ha añadido, al tiempo que ha apostado por "afrontar los problemas de cara sin radicalismos".

El aclalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallés, durante la convención municipalista de Junts / Junts

Las declaraciones de Turull llegan después de que algunos alcaldes de la formación hayan reclamado en los últimos tiempos a la dirección del partido que hable más de cuestiones como la inmigración o la seguridad. Precisamente, el pasado lunes, una delegación del Espai Municipalista liderada por el presidente del ente y alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, viajó a Waterloo para reunirse con Puigdemont, y unas semanas antes otra delegación de alcaldes hizo lo propio con Turull en Manresa.

Valles, que también ha hecho una intervención pública durante el encuentro de este sábado, ha asegurado que la dirección del partido les "escucha" y "se ha puesto manos a la obra" y ha acusado al Executiu liderado por Salvador Illa de inacción. "El Govern del PSC vive instalado en el anuncio permanente, en la foto y el titular, pero sin resultados reales", ha denunciado, en un discurso en el que ha animado a los alcaldes a empezar ya hacer campaña para 2027.

De la cita de este sábado, precisamente, debe salir la propuesta de reglamento para la elección de alcaldables que se aprobará definitivamente en el consejo nacional del próximo 29 de noviembre. Será entonces cuando cada población podrá empezar a nombrar sus candidatos o a convocar primarias.