Sánchez tilda de "indecente" que Mazón siga al frente de la Generalitat: "¿Alguien sabe dónde está Feijóo?"

"¿Y [Alberto Núñez] Feijóo? ¿Alguien sabe dónde está Feijóo? Si es que al frente del PP no hay nadie al volante", se ha preguntado este domingo Pedro Sánchez tras tildar de "indecente" que el líder del PP permita que Carlos Mazón siga al frente de la Generalitat un año después de la catástrofe de la dana que se cobró la vida de 229 personas. Al hilo de sus últimos choques con Feijóo, el jefe del Ejecutivo ha lamentado que dirigente popular haya renunciado a ser el jefe de su propio partido y que se ponga de perfil ante las polémicas protagonizadas por los presidentes autonómicos del PP.

El líder de los socialistas se ha pronunciado así en un acto en Castilla y León para arropar al candidato del PSOE a las elecciones autonómicas. Sin embargo, nada ha dicho sobre la comparecencia que tendrá que enfrentar el próximo jueves en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado ni sobre la crisis abierta con Junts, cuya cúpula tomará este lunes una decisión sobre si retirar o no el apoyo al Gobierno de coalición.