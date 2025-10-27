Álvaro García Ortiz, en el banquillo
El Supremo interrogará al fiscal general el 12 de noviembre, tras escuchar a todos los testigos en el juicio
La vista comenzará la próxima semana y contará con los testimonios del empresario Alberto González Amador y el jefe de Gabinete de Ayuso
Los siete magistrados que integran la Sala del Tribunal Supremo que juzgará a partir de la semana que viene al fiscal general del Estado ya han fijado calendario, que señala la declaración del Álvaro García Ortiz el 12 de noviembre, tras la declaración de todos los testigos y la práctica de la prueba documental. S
García Ortiz se sienta en el banquillo por un delito de revelación de secretos, por presuntamente haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, había enviado al fiscal del caso que se seguía contra él.
Los siete magistrados que juzgarán al fiscal general Álvaro García Ortiz son Andrés Martínez Arrieta (presidente del tribunal), Ana Ferrer, Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela. Este tribunal está conformado por una mayoría de perfil mayoritariamente conservador que prevé que el juicio quede visto para sentencia el 13 de noviembre, tras escuchar los informes de las diferentes partes. Entre los 40 testigos citados están el propio González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el jefe de Gabinete de ésta, Miguel Ángel Rodríguez.
