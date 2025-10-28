Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE aporta al Supremo documentos que señalan que sacó de su banco casi un millón de euros en efectivo

Los socialistas explican que los reembolsos de Ábalos y Koldo que no ha detectado la UCO en la documentación aportada por el partido "pueden referirse a gastos en que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización"

El diputado José Luis Ábalos, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España).

El diputado José Luis Ábalos, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Madrid

El PSOE ha presentado documentación en el Tribunal Supremo que señala que este partido sacó entre 2017 y 2024 de su banco casi un millón de euros en efectivo destinados a la Comisión Ejecutiva Federal, "sin que en ningún caso se hayan abonado tales liquidaciones de gastos con cargo a una supuesta caja 'B' o a una hipotética cuenta extracontable, que no existe", especifica el documento. Y de esta suma, 126.858 euros fueron liquidados a nombre de la Secretaría de Organización, que encabezó José Luis Ábalos hasta su destitución en julio de 2021. Otros 30.797 euros se destinaron a reembolsar gastos de Santos Cerdán; 19.638 euros a José Luis Ábalos y 11.291 a Koldo García.

De esta forma, los socialistas tratan de justificar las dudas que plantea el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las liquidaciones en metálico reflejadas en los mensajes interceptados en los teléfonos de Koldo García y Ábalos que no aparecían en la documentación que fue entregada por el partido.

Los socialistas consideran que "pueden referirse a gastos en que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización, y que estaban anotadas como tales, y no de forma individualizada a alguna de las personas por las que se requirió la información".

Liquidaciones realizadas por Koldo

El escrito reconoce que en virtud de los mensajes que se intercambiaron Koldo García y su expareja Patricia Úriz, "es posible que este haya tenido alguna intervención en la gestión de estos cobros de liquidaciones de gastos en metálico para el equipo de Organización; sin embargo, no se trataría de pagos ni al señor Koldo García Izaguirre ni al señor Ábalos, ni tampoco al señor Cerdán", zanja el PSOE.

Tal y como adelantó El Periódico, un mensaje interceptado por los agentes de la UCO apunta a que Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes adelantaba gastos de la secretaría de Organización del PSOE.

"Hola Koldo, separadas las facturas queda de la siguiente forma: gastos Secretaría de Organización: 1.147,85. euros; gastos José Luis Abalos 3.743,15 euros. Total: 4.891 euros. Gastos pasados por Ábalos: 431,35 euros: Total: 4.459,65 euros Tuyos", indicaba en el mensaje Celia Rodríguez Alonso, secretaria adscrita al área de Organización del PSOE, al entonces asesor del ministro.

