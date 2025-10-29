Directo | Feijóo acusa a Sánchez de tener "miedo" a convocar elecciones y el presidente se escuda en las víctimas de la dana: "Hoy no es el día"

La sesión de control al Gobierno ha arrancado este miércoles con un minuto de silencio en recuerdo a las 229 víctimas de la dana del 29 de octubre del año pasado. Un aniversario que ha marcado el cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha cuestionado al presidente del Gobierno si piensa "decir la verdad" este jueves en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado y le ha acusado de tener "miedo" a convocar elecciones. Sánchez ha evitado responderle, escudándose en el respeto que merecen los afectados de la dana en esta fecha: "Hoy no es el día".