Sesión de control
Directo | Feijóo acusa a Sánchez de tener "miedo" a convocar elecciones y el presidente se escuda en las víctimas de la dana: "Hoy no es el día"
Este jueves el presidente deberá comparecer en la comisión de la Cámara Alta que investiga el 'caso Koldo'
La sesión de control al Gobierno ha arrancado este miércoles con un minuto de silencio en recuerdo a las 229 víctimas de la dana del 29 de octubre del año pasado. Un aniversario que ha marcado el cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha cuestionado al presidente del Gobierno si piensa "decir la verdad" este jueves en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado y le ha acusado de tener "miedo" a convocar elecciones. Sánchez ha evitado responderle, escudándose en el respeto que merecen los afectados de la dana en esta fecha: "Hoy no es el día".
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Todos los detalles del funeral de Estado: dos actuaciones musicales, una ofrenda floral y algunas ausencias destacadas
- La destilería de Cullera Cerveró logra el premio a la mejor cazalla valenciana del año en la feria de Real
- ¿Por qué la rambla de Poyo centra toda la polémica?
- Vox tumba por sorpresa la Zona de Bajas Emisiones de València
- Catalá, sobre el trayecto al parking de Mazón: 'Yo estoy trabajando por los vecinos, no al comentario general
- Estos son los perfiles que busca Sagunt para ampliar su plantilla municipal
- ¿Cuándo he mentido yo?': los ocho cambios de versión de Mazón sobre sus cinco horas clave del 29-O
- La jefa de Emergencias confirma que Delegación del Gobierno le advirtió a las 18.34 'es necesario el Es Alert' y desde el Cecopi respondieron 'lo estamos gestionando